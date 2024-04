Viola e Augello ribaltano l’Atalanta (2-1) | Ranieri, che balzo in classifica!

Dopo la rete di Scamacca, ancora una volta in gol, il Cagliari tenta l’impresa e batte 2-1 l’Atalanta di Gasperini, che deve arrendersi aspettando la sfida contro il Liverpool. Brava la squadra di Ranieri a reagire allo svantaggio e a ribaltarla nel finale con Viola, servito da Luvumbo, indispensabile per i sardi. Balzo in avanti del Cagliari che ora arriva a quota 30 in classifica.

Cagliari-Atalanta, il tabellino:

CAGLIARI: Scuffet, Deiola, Mina, Dossena, Augello (dal 34′ st Azzi), Makoumbou, Sulemana, Nandez (dal 34′ st Zappa), Oristanio, Gaetano, Shomurodov (dal 22′ st Luvumbo). A disp.: Radunovic, Aresti, Lapadula, Viola, Prati, Hatzidiakos, Jankto, Wieteska, Zappa, Obert, Kingstone, Azzi, Luvumbo, Di Pardo. All. Ranieri.

ATALANTA: Carnesecchi, Toloi, Djimsiti, Kolašinac, Hateboer (dal 1′ st Bakker), de Roon, Éderson, Zappacosta (dal 23′ st Holm), Koopmeiners (dal 10′ st Traoré), Scamacca (dal 10′ st De Ketelaere), Lookman. A disp.: Musso, Rossi, Holm, Hien, Pašalić, El Bilal, De Ketelaere, Bakker, Ruggeri, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. All. Gasperini.

Reti: 13′ pt Scamacca, 41′ pt Augello, 89′ Viola

Ammoniti: De Roon, Zappacosta, Deiola, Luvumbo, Toloi, Nandez

Recupero: 2′ pt, 7′ st