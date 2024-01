Con un Vlahovic così la Juventus può restare in vetta

Il “corto muso” appare quasi un ricordo. La Juventus ora non solo vince ma convince, abbattendo alla distanza i propri avversari grazie anche ad un Vlahovic tornato su livelli che a Torino non si era praticamente mai visto. La difesa continua ad essere solida e quasi invalicabile oltre a fornire di tanto in tanto una concreta mano anche in fase realizzativa, proprio come è accaduto a Lecce con il sigillo di Bremer a chiudere una gara già messa in cassaforte dall’attaccante serbo. La prima posizione, conquistata anche grazie all’impegno dell’Inter in Supercoppa, stavolta appare meno effimera di altre e destinata comunque a creare delle difficoltà quantomeno psicologiche molto concrete alla formazione di Inzaghi.

La Roma riparte da De Rossi; Milan più forte dei cori razzisti, colpacci salvezza per Empoli e Frosinone

Inizia bene l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Per il gioco e lo spettacolo bisognerà attendere ma per ora l’importante era vincere per affrontare al meglio le prossime gare. Ora come prima, tuttavia, il nodo resta sempre l’apporto troppo saltuario di Dybala senza il quale la squadra capitolina smarrisce fantasia e capacità di “far male all’avversario”. Positivo anche il nuovo approccio senz’altro votato ad una minore aggressività nei confronti delle decisioni arbitrali da parte di tutti i componenti della panchina.

Brutto episodio ad Udine dove i cori razzisti nei confronti di Maignan spingono i rossoneri a lasciare il campo per protesta; la vittoria rilancia comunque i rossoneri che mantengono le distanze dalla Juventus e momentaneamente accorciano sull’Inter.

In coda tornano al successo Empoli e Frosinone. I ciociari dopo cinque sconfitte consecutive avevano necessità di un cenno di risveglio e vincere in rimonta proprio con lo stesso avversario che all’andata li aveva puniti severamente allo stesso modo è stata probabilmente la giusta frustata per riprendere la via della salvezza. Nicola trova al suo esordio uno straordinario Zurkowski che realizza una tripletta eccezionale e che nessun calciatore polacco era mai riuscito a centrare nel campionato italiano.