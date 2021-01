La Cucine Lube Civitanova si aggiudica la Del Monte Coppa Italia nella Finale contro la Sir Safety Conad Perugia – match disputato all’Unipol Arena di Bologna.



Sono quattro i set che scandiscono la finale della Del Monte Coppa Italia, tre dei quali vinti dalla Lube contro uno solo vinto di Block Devils, il secondo. A fare la differenza il muro e la fase break della formazione di De Giorgi, che si aggiudica il secondo trofeo stagionale.



La squadra di Civitanova gioca un’ottima partita per qualità ed efficacia, difficile per la formazione di Perugia ripetere la prestazione eccellente messa in campo ieri nella semifinale. Importante il sussulto nel secondo set, portato a casa dai bianconeri con 5 muri e il 76% in attacco. Inutili i 21 punti di Leon, i 4 muri vincenti di Ter Horst ed un’ottima ricezione contro i servizi avversari.

Nonostante l’ovvia delusione del Perugia, già i Block Devils con la testa sono al match di mercoledì, di nuovo contro la Lube, per la penultima di Superlega.

LE PAROLE DEI GIOCATORI DEL PERUGIA



Sebastian Solè (Sir Safety Conad Perugia): “Complimenti a Civitanova. Noi in semifinale abbiamo giocato una partita straordinaria, non siamo riusciti a mantenere quel livello e stasera potevamo fare di più. Con il loro muro hanno preso le misure al nostro attacco, la battuta non ha funzionato a dovere. Adesso siamo tristi, è normale che sia così quando si perde. La cosa bella della vita è che domani ci sveglieremo sapendo che abbiamo ancora tanto da fare. Ci portiamo via da Bologna la voglia di continuare a lavorare e crescere”.

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): “Sono stati più bravi di noi, hanno battuto benissimo, va dato merito a loro. Dobbiamo imparare da questa sconfitta. Torniamo in palestra per continuare a migliorare e ci prepariamo per la gara di mercoledì pensando al futuro perché ci sono altri due trofei molto importanti ancora in gioco”.



IL TABELLINO



CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-1

Parziali: 25-17, 18-25, 25-17, 25-17

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco, Rychlicki 15, Simon 17, Anzani 2, Leal 17, Juantorena 12, Balaso (libero), Marchisio, Hadrava, Yant 2, Kovar. N.e.: Falaschi, Larizza (libero), Diamantini. All. De Giorgi, vice all. Giolito.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica, Ter Horst 9, Russo 7, Solè 8, Leon 21, Plotnytskyi 8, Colaci (libero), Zimmermann, Piccinelli, Vernon-Evans, Atanasijevic 3. N.e.: Ricci, Biglino (libero), Sossenheimer. All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Stefano Cesare – Roberto Boris

LE CIFRE – CIVITANOVA: 13 b.s., 5 ace, 49% ric. pos., 25% ric. prf., 49% att., 14 muri. PERUGIA: 18 b.s., 3 ace, 56% ric. pos., 29% ric. prf., 42% att., 9 muri.