Zaniolo, basta Premier: l’ex giallorosso “chiama” Juventus, Milan e Napoli

Non è un periodo facile per Nicolò Zaniolo. Dopo il trasferimento al Galatasaray, dove non è riuscito a brillare, e il trasferimento all’Aston Villa dell’ex giallorosso Monchi, il calciatore ha deluso le aspettative visto calciatore nonostante la rete messa a segna in Premier, non è riuscito a trovare quella continuità messa con la Roma di Mourinho, regalandole quella rete in finale di Conference League.

Quattro big su Zaniolo: cosa deciderà L’esterno?

Nonostante gli alti e bassi avuti in Premier il calciatore vorrebbe tornare in Italia dove Juventus, Milan e Napoli sono da sempre interessate a lui in una formula che accontenterebbe tutti ovvero un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime settimane ha messo gli occhi su di lui anche la Fiorentina di Italiano, club che permetterebbe al calciatore di crescere.