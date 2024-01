Zhang Jindong pronto a riprendersi Suning | Le ultime

Zhang Jindong è pronto a tornare al timone di Suning. Il padre di Steven Zhang, presidente dell’Inter, è pronto a un cambiamento ipocale che potrebbe regalare un po’ di respiro al colosso cinese ma anche alla squadra nerazzurra. Questo il punto fatto da Yicaiglobal.com.

Zhang-Inter, verso nuovi obiettivi?

“Due anni e mezzo dopo essersi dimesso dalla carica di presidente, il fondatore di Suning.Com Zhang Jindong sta riaffermando la sua influenza sul rivenditore cinese di elettrodomestici in difficoltà e prevede di riportare l’azienda in attivo quest’anno. Gli obiettivi principali di Suning sono la redditività operativa complessiva e la redditività su scala del suo business principale (computer, comunicazioni ed elettronica di consumo), come lo stesso Zhang ha affermato al recente incontro di lavoro dell’azienda con sede a Nanchino per il prossimo anno.

Secondo i dati più recenti, la perdita netta di Suning si è ridotta del 43% a 2,6 miliardi di CNY (363 milioni di dollari) nei nove mesi terminati il ​​30 settembre rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi sono scesi del 12,4% a 48,7 miliardi di CNY (6,9 miliardi di dollari). Zhang pianifica un riassetto organizzativo, con l’obiettivo di ridurre al minimo la gerarchia gestionale e consentire a più dipendenti di affrontare il mercato e rispondervi rapidamente. L’azienda continuerà a svilupparsi nei mercati di livello inferiore e, accelerando il suo posizionamento nei mercati di contea e città, la vendita al dettaglio online formerà una rete di negozi tridimensionale, ha osservato Zhang. Quest’anno l’azienda aprirà inoltre più di 3.000 negozi nei mercati di livello inferiore, ha affermato.

Zhang, che è presidente onorario di Suning Holdings Group, si è dimesso da presidente di Suning nel 2021. Nel luglio di quell’anno, ha trasferito la sua partecipazione di controllo a un capitale industriale con un background statale nella provincia di Jiangsu per risolvere la crisi di finanziamento di Suning”.