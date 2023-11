Zilliacus non molla. Il magnate finlandese vuole a tutti i costi l’Inter, ed è questo quanto riportato da “Il Giorno”, che svela come lo dimostri il fatto anche di Qatar Airways. “Segna un punto in più per le convinzioni di Steven Zhang di non passare la mano, nonostante la vicinanza con maggio 2024, quando bisognerà rifondere il prestito fornito da Oaktree alla holding lussemburghese attraverso cui Suning controlla l’Inter. L’alternativa è rifinanziare, trovando qualcuno che si sostituisca al fondo americano, posto che l’eventuale accordo avverrà con dei tassi ancor meno convenienti di quelli con cui è stato firmato il patto con Oaktree”.

Zilliacus spinge per l’Inter. Cosa dirà Zhang?

“Thimas Zilliacus, nelle scorse settimane, ha promesso un’offerta per acquistare la maggioranza del club nerazzurro, ma Zhang sembra fermo sulla sua posizione: “Per quel che filtra, come detto, nel caso in cui quella telefonata dovesse partire davvero verrà cortesemente fatta cadere nel vuoto con un “No, grazie”. Al massimo, se proprio il rifinanziamento non dovesse riuscire, Zhang cerca investitori che vogliano contribuire affiancandosi, non sostituendosi agli attuali proprietari. E la strada tracciata, compreso l’annuncio dell’ingresso in scena di Qatar Airways, non fa che confermare le attuali intenzioni”.