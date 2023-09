Spagna-Cipro, le ultimissime sulle formazioni

Spagna in campo questa sera alle 20.45, a Granada, contro Cipro. 4-3-3 per de la Fuente. Tanti i cambi per le Furie rosse rispetto all’1-7 contro la Georgia: torna Baldé dal 1′ al posto di Gaya sulla fascia, Merino con Rodri e Gavi in mezzo al campo; attacco rivoluzionato, niente Asensio e Dani Olmo, ma Yamal, giovanissimo talento del Barcellona, con Williams a sostegno di Morata. Tra le fila cipriote c’è il salernitano Kastanos tra i titolari.

Le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Baldé; Merino, Rodri, Gavi; Yamal, Morata, N. Williams. CT. de la Fuente.

CIPRO (3-5-2): Mall; Karo, Laifis, Roberge; Antoniou, Kyriakou, Ioannou, Charalampous, Correia; Kastanos, Pittas. CT. Ketsbaia.