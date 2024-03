Acerbi rinnova con l’Inter prima del caso Juan Jesus | Le novità

Acerbi-Inter, fumata bianca per il rinnovo ma…

Una notizia a sorpresa, prima di Inter-Napoli arrivato l’accordo tra Inter e Acerbi per il rinnovo del contratto. Questo quanto riportato da calciomercato.com: “Inter e Francesco Acerbi hanno nei giorni scorsi firmato il rinnovo con scadenza 2027, secondo le indiscrezioni raccolte si tratterebbe di un biennale con opzione sull’ultimo anno, il 2027 appunto, quando i nerazzurri potrebbero unilateralmente sciogliere il contratto”.

Un rinnovo in silenzio, proprio prima della partita delle polemiche. Si attende ora la sentenza, in caso di stangata il club nerazzurro potrebbe chiudere in anticipo il rapporto con il difensore, in caso contrario la storia in nerazzurro di Acerbi potrebbe proseguire con tanto di rinnovo. Quale futuro per il difensore dell’Inter e della Nazionale?