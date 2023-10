Durante la Bobo TV in onda su Twitch, Lele Adani ha analizzato la sfida tra Inter e Roma dell’ultima giornata di Serie A, utilizzando parole significative in merito alla brutta prestazione dei giallorossi.

Adani attacca la guida tecnica

Queste le sue parole riprese da Internews.it: “Lukaku è il meno colpevole della sconfitta della Roma, è stato condizionato dal gioco della sua squadra, non dai fischi. Come avrebbe potuto incidere il belga con quel tipo di calcio della Roma? I giallorossi hanno toccato due volte il pallone in area di rigore avversaria, una cosa che non si vedeva da sette anni, dal 2016. E l’Inter ha perso punti con Sassuolo e Bologna, che hanno recuperato il risultato da situazione di svantaggio però proponendo delle cose. Ieri non è stata una partita di calcio: una squadra ha provato a far di tutto per ottenere qualcosa, l’altra il contrario. Ieri si è vista la differenza di percorso tra Inzaghi e Mourinho. A me non piace quando chi ha un ruolo di responsabilità manda messaggi fuorvianti, quello detto ieri è sbagliato e antisportivo. Ci sta usare delle strategie di comunicazione parlando di ammonizioni ad hoc, ma poi devi parlare anche della partita e del piano tattico che avevi preparato”.