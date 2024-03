Ag. Cheddira: “Giocare al Maradona per lui sarebbe un sogno. Ma prima pensa a salvare il Frosinone”

Intervistato a Radio Crc, Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha parlato del suo assistito e di quello che potrebbe accadere nel futuro del calciatore del Napoli, ora in prestito al Frosinone: “Se penso possa esserci spazio per Cheddira nel Napoli l’anno prossimo? Per ogni calciatore giocare al Maradona è un sogno. Cheddira ha dimostrato di poter fare questa categoria. Adesso sta realizzando qualche gol in più anche. L’obiettivo è quello di tornare a Napoli e ritagliarsi uno spazio”.

Ag. Cheddira: “Walid merita di stare in serie A”

Le sue sensazioni sul mercato del Napoli?

E poi ancora: “Nel caso in cui non riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions League ci sarà un reset generale. Innanzitutto andranno fatte valutazioni sulla punta tecnica e si dovrà aprire un nuovo ciclo. Cheddira è un calciatore duttile che in coppia può fare ancora meglio. Sicuramente potrebbe essere un giocatore che potrebbe far parte della rosa del Napoli. A gennaio non ha voluto lasciare il Frosinone nonostante le offerte perché il suo obiettivo è quello di salvarsi col Frosinone. L’obiettivo poi è quello di tornare a Napoli e dimostrare il proprio valore in una squadra importante e blasonata come il Napoli. Non ho avuto colloqui con Micheli e Meluso, è prematuro al momento. So soltanto che stanno seguendo Cheddira con attenzione come fanno sempre e siamo contenti”.