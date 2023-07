Al-Nassr, Ronaldo attacca la serie A: “Era morta prima di me”

“La Serie A, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c’è più interesse: è successo anche in Arabia, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni. Credo che l’Europa abbia perso molta qualità. L’unico campionato che per me resta di livello superiore a tutti gli altri è la Premier. La Liga non è forte come una volta, idem la Bundesliga. Sono certo che non giocherò più in Europa, così come che la Saudi Pro League sia molto meglio della MLS”.

Sono queste le parole a ESPN di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al-Nassr, che spiegano come il fuoriclasse portoghese scansi il campionato italiano nonostante abbia avuto un passato alla Juventus.