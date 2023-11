Si chiude il girone di qualificazioni a UEFA Euro 2024. L’Albania, qualificatasi nella gara contro la Moldavia, ospita le Isole Fær Øer all’Arena Kombëtare di Tirana. Nazionale di Sylvinho, dopo aver centrato il secondo europeo della propria storia, mira al primato nel girone (Repubblica Ceca seconda distante di due punti). Diversamente, le Isole Fær Øer, ultime, hanno raccolto soltanto soltanto un punto nelle 7 gare disputate. La sfida d’andata, risalente a giugno, è terminata 1-3 per l’Albania con reti di Bajrami, Asslani e Muçi (Færø, per le Isole Fær Øer). Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formaizoni:

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Cikalleshi, Seferi. Ct. Sylvinho

ISOLE FAR OER (3-4-3): Reynatrod; Faero, Askham, A. Edmundsson; Danielsen, Hendriksson, G. Vatnhamar, Davidsen; Vatnhamar, J. Edmundsson, Johansen. CT. Ericson