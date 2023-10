L’Albania affronta la Repubblica Ceca nella sfida al vertice del gruppo E delle qualificazione a UEFA EURO 2024. La nazionale di Sylvinho, reduce dal successo interno contro la Polonia, sempre più lanciata verso una storica qualificazione europea, occupa il primo posto del girone con 10 punti, sopra la Repubblica Ceca, seconda a 8. La gara d’andata, disputata all’Eden Arena, è terminata 1-1 con le reti di Bajrami per l’Albania e Cerny per la formazione di Šilhavý. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ALBANIA (4-1-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani; Asani, Bajrami, Asllani; Cikalleshi, Seferi. CT. Sylvinho.

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Pavlenka; Holes, Brabec, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Masopust; Cerny, Kuchta, Cvancara. CT. Šilhavý.