Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della squadra di Mourinho e non solo anche se c’è solo un risultato.

Allegri: “Siamo in un buon momento. Su Yildiz..”

Queste le parole del tecnico toscano:

Che Juve vuole vedere domani?

“Siamo in un buon momento, ma come sappiamo tutti il calcio vive di equilibri. Una volta fatte queste due partite vedremo a che punto saremo in classifica. La Roma è una squadra scorbutica con uno dei migliori allenatori in panchina e con giocatori di talento davanti. Serve una partita di pazienza senza strafare”.

Come stanno Chiesa, Locatelle e Vlahovic? A destra piò giocare Weah?

“A parte De Sciglio, Alex Sandro e Kean gli altri stanno tutti bene. Abbiamo domani e poi c’è la Coppa Italia. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare e goderci l’ultimo dell’anno, ma la priorità è il calcio. In questo periodo le distrazioni sono dietro l’angolo e dobbiamo rimanere concentrati. A destra possono giocare Weah o McKennie. Chiesa sta meglio”.

I gol subiti sono un campanello d’allarme?

“A Frosinone e Genoa abbiamo subito dei gol facili. Abbiamo parlato di questo e speriamo di fare meglio. Importante avere la paura di subire gol per evitare disattenzioni”.

Quanto è stato importante inserire tutti questi giovani? Le maggiori difficoltà di domani? “È uno scontro diretto contro una squadra forte. Domenica ha battuto il Napoli e contro l’Inter ha perso solo nel finale. È sempre Juventus – Roma sarà una partita bella da giocare”

Può giocare Yildiz? “Domani mattina deciderò chi far giocare. La cosa importante è che stanno tutti bene. Il futuro è immediato quello di domani contro la Roma poi penseremo al 2024”.

Le differenze tra Vlahovic e Lukaku? “Lukaku non lo so perchè non l’ho mai allenato. Noi crediamo molto in Vlahovic, domenica ha fatto un gol straordinario”.

Kostic è in calo? “No, ma Iling è un cambio importante. Kostic è un giocatore solido e affidabile”.

Chiesa può subentrare? “Si gioca per il risultato. Anche voi giocato sul risultato perchè Vlahovic se segna gioca bene invece se non segna gioca male. Chiesa era sereno ha avuto questo intoppo sul tendine rotuleo. Stamattina era bello pimpante. Questo gruppo deve andare avanti con questa mentalità, mettendo gli obiettivi personali al servizio della squadra. La Juventus deve tornare a giocare la Champions”.

Ha un desiderio per il prossimo anno? “Di star bene che è la cosa più importante e di continuare a fare risultati che è la cosa più importante”.