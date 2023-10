Nonostante le voci di un possibile esonero di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, i giallorossi vincono facilmente a Cagliari e smorzano tutti i possibili rumors contro l’allenatore portoghese. La squadra giallorossa è già in vantaggio al 19′ grazie al gol di Aouar, ben servito da Spinazzola. La Roma però non si accontenta e un minuto più tardi raddoppia con Lukaku, che è ancora una volta decisivo e deve solo stoppare la palla di petto e metterla in porta. Primo tempo perfetto dei giallorossi, che si rovinano però la serata visto che al 37′ Dybala chiede il cambio dopo uno scontro con Prati, e allora ecco che tocca ancora una volta a Belotti.

E proprio il Gallo al 50′ realizza un super gol dopo un’azione da manuale che permette ancora una volta all’ex Torino di andare ancora una volta in gol dopo Servette. Ma non è finita qui però perchè al 58′ Lukaku fa doppietta dopo un triangolo realizzato da Belotti-Paredes e Lukaku che deve solo concluderla in porta. Nel finale arriva anche il gol della bandiera su calcio di rigore trasformato da Nandez, grazie ad un fallo di mano di Cristante in area.

Il tabellino:

CAGLIARI: Scuffet S. (Portiere), Wieteska M., Obert A. (dal 23′ st Dossena A.), Chatzidiakos P. (dal 1′ st Zappa G.), Nandez N., Sulemana I. (dal 39′ pt Luvumbo Z.), Prati M., Makoumbou A., Azzi P., Oristanio G. (dal 29′ st Shomurodov E.), Petagna A. (dal 23′ st Pavoletti L.). A disposizione: Aresti S. (Portiere), Augello T., Deiola A., Desogus J., Di Pardo A., Goldaniga E., Jankto J., Pereiro G., Radunovic B. (Portiere), Viola N. Allenatore: Ranieri C..

ROMA: Patricio R. (Portiere), Mancini G., Cristante B., Ndicka E., Karsdorp R. (dal 24′ st Kristensen R.), Bove E., Paredes L. (dal 34′ st Celik Z.), Aouar H. (dal 24′ st Pagano R.), Spinazzola L., Dybala P. (dal 40′ pt Belotti A.), Lukaku R.. A disposizione: Azmoun S., Boer P. (Portiere), Costa J., El Shaarawy S., Pisilli N., Svilar M. (Portiere), Zalewski N. Allenatore: Mourinho J..

Reti: al 41′ st Nandez N. (Cagliari) al 19′ pt Aouar H. (Roma) , al 20′ pt Lukaku R. (Roma) , al 6′ st Belotti A. (Roma) , al 14′ st Lukaku R. (Roma) .

Ammonizioni: al 14′ pt Sulemana I. (Cagliari), al 16′ st Obert A. (Cagliari) al 11′ pt Paredes L. (Roma), al 32′ pt Aouar H. (Roma), al 44′ pt Mourinho J. (Roma), al 45’+2 pt Bove E. (Roma).