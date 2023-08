Amichevoli, queste le probabili formazioni di Tolosa-Roma

I giallorossi di nuovo in campo per un nuovo test amichevole

Alle 19,30 in onda su Dazn i giallorossi di Josè Mourinho scenderanno di nuovo in campo per un test amichevole contro il Tolosa. Il tecnico portoghese è pronto a confermare una volta Aouar e Kristensen dall’inizio. Davanti dal 1′ minuto la coppia formata da Dybala-Belotti, aspettando 1 o 2 possibili arrivi dal mercato.

Le probabili formazioni:

TOLOSA (3-4-3): Haug; Desler, Suazo, Nicolaisen; Casseres Jr., Genreau, Sierro, Costa; Bangre, Onaiwu, Cissoko.

All.: Martinez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti.

All.: Mourinho.