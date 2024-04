Ancora Mancini di testa, Roma corsara a San Siro (0-1) | Appuntamento tra una settimana per il ritorno

In una magnifica cornica di pubblico, quello delle grandi occasioni, e in una sfida che sembra quella di serie A, a San Siro si affrontano Milan e Roma nell’andata dei quarti di finali di Europa League. Senza Tomori e Ndicka, Pioli e De Rossi si affidano a Thiaw e Smalling. Tante le occasioni nel primo tempo per le due squadre, che nei primi minuti si studiano intensamente. A passare in vantaggio però è la squadra giallorossa, ancora una volta con Gianluca Mancini, che di testa su calcio d’angolo stacca e batte Maignan in una sorta di remake dopo il derby di sabato. Il primo tempo si conclude con una doppia occasione per parte con Reijnders che salva prontamente su Svilar.

Milan-Roma, decide Mancini

Per trovare il gol nel secondo tempo il Milan dovrà fare certamente di più visto che Leao nei primi 45′ è stato praticamente nullo. Primi cambi per Pioli nella ripresa: fuori Bennacer, dentro Adli. E dopo diverse occasioni per parte vista anche la stanchezza mostrata dalle due squadre è proprio il calciatore francese a sfiorare il gol e a colpire la traversa. Nel finale saranno due però, perchè Giroud va vicino al gol colpendo ancora un legno dopo un’azione strepitosa da parte di Chukwueze, andato via a mezza difesa della Roma. Nel finale brivido ancora per i giallorossi per un mancato calcio di rigore assegnato ai rossoneri per un fallo di mano di Abraham anche se c’ho che conta di più è che i giallorossi passano a San Siro con la sfida di ritorno tra una settimana in programma all’Olimpico.

Tabellino di Milan-Roma:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Théo Hernandez; Bennacer (dal 13′ st Adli), Reijnders; Pulisic (dal 32′ st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao (dal 32′ st Okafor); Giroud A disposizione: Sportiello, Nava, Jovic,, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Bartesaghi Allenatore. Stefano Pioli

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (dal 43′ st Bove), Pellegrini (dal 43′ st Aouar); Dybala (dal 36′ st Abraham), Lukaku, El Shaarawy A disposizione.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angelino Allenatore: Daniele De Rossi

Reti: al 17′ pt Mancini

Ammonizioni: Pioli (all), Pulisic, Cristante, Loftus-Cheek

Recupero: 3′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo