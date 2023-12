Anversa-Barcellona, le ultimissime sulle formazioni

Barcellona in campo alle 21 contro l’Anversa. Xavi sceglie il 4-3-3. Difesa affidata a Koundé e Christensen centrali, con Sergi Roberto e Baldé terzini. In mediana spazio a de Jong, Romeu e Fermín López. In avanti, ai lati della punta, Lewandowski, dentro Yamal e Ferran Torres.

Le probabili formazioni:

ANVERSA (4-3-3): Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita, Balikwisha; Ejuke, Janssen, Kerk. All. van Bommel.

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Baldé; de Jong, Romeu, Fermín López; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. All. Xavi.