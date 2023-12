Si chiude il Gruppo H: Barcellona ospite dell’Anversa al Bosuilstadion, mercoledì alle 21. Blaugrana, già qualificati al prossimo turno, a caccia di una vittoria che garantirebbe loro il primato nel girone. Diversa la situazione dell’Anversa, ultima, con nessun punto raccolto. La gara d’andata, disputata il 19 settembre, è terminata 5-0 per i catalani. Il match sarà visibile su Sky Sport (255); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ANVERSA (4-3-3): Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita, Balikwisha; Ejuke, Janssen, Kerk. All. van Bommel.

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Baldé; de Jong, Romeu, Fermín López; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. All.