Arsenal vicina alla qualificazione in caso di vittoria. I Gunners, al primo posto nel girone con 6 punti nelle tre gare disputate, ospitano il Siviglia. La gara d’andata, disputata al Ramón Sánchez-Pizjuán, è terminata 1-2 per la formazione di Arteta con reti di Martinelli e Gabriel Jesus. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Martinelli, Trossard. All. Arteta.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Soumaré, Sow, Rakitić; Lukebakio, En-Nesyri, Ocampos. All. Diego Alonso.