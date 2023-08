Atalanta, Demiral può lasciare Bergamo: attenzione all’accoppiata con Zapata

28 gare disputate solamente in Serie A ed un’unica rete segnata in occasione del pareggio per 1-1 contro la Cremonese l’11 settembre del 2022 in casa, alla sesta giornata del girone d’andata di campionato. Questi i numeri che hanno determinato il resoconto della scorsa stagione del difensore dell’Atalanta Merih Demiral che, ad oggi, non risulta più essere un incedibile per Gian Piero Gasperini.

Demiral-Atalanta può essere addio: Inter e Roma sul centrale

Come raccontato, l’ex difensore di Sassuolo e Juventus, Merih Demiral, non risulterebbe più come una fedina di vitale importanza per la Dea. A questo punto, il turco potrebbe considerare gli interessi di alcuni top club italiani, come Inter e Roma, interessate proprio al profilo dell’atalantino per necessità. La Roma di José Mourinho ha da poco ceduto a titolo definitivo Roger Ibanez in Arabia Saudita, mentre l’Inter di Simone Inzaghi è da tempo sulle tracce di un centrale che possa rinforzare e dar fiato all’intero pacchetto di centrali e adattati.