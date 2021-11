Atalanta, il Messi iraniano per gennaio: proposto uno scambio

In questo inizio di stagione, il centrocampista dell’Atalanta Aleksey Miranchuk non sta trovando lo spazio che sperava. Per questo motivo il calciatore russo potrebbe lasciare la dea già a gennaio.

L’interesse per Miranchuk



Su di lui ci sarebbe lo Zenit di San Pietroburgo, che potrebbe dare a Miranchuk la possibilità di giocare più spesso. I dirigenti del club russo avrebbero già avuto dei contatti con la dirigenza dell’Atalanta ed avrebbero proposto uno scambio.

Il “Messi iraniano”



Il giocatore proposto dallo Zenit sarebbe Sardar Azmoun, attaccante ventiseienne, soprannominato “il Messi iraniano”, che ha il contratto in scadenza con lo Zenit e potrebbe quindi agevolare la trattativa per riportare in patria Miranchuk.