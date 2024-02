Atalanta-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

In attesa del big match di San Siro, l’antipasto lo porta la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Gasperini ha avuto il merito di far rinascere De Ketelaere che non ha nulla a che vedere con quello di Milano e, in coppia con Scamacca, proveranno a regalare una vittoria al gusto Champions. I nerazzurri sono quarti mentre i biancocelesti sesti, con la Roma in mezzo a dividere le due squadre ma con una partita in più. Sarri è a soli due punti da Gasperini e sa che questa sfida conta tantissimo in vista del finale di stagione. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN domenica 4 febbraio alle ore 18.

Probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1):Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri