Si chiude la sedicesima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium, ospite dell’Atalanta, arriva la Salernitana, ultima in classifica. Bergamaschi, ottavi, hanno ritrovato la vittoria nella scorsa giornata contro il Milan. Diversamente, i campani sono stati sconfitti nelle ultime due gare giocate da Fiorentina e Bologna. L’ultimo precedente a Bergamo, disputato a gennaio, ha visto i nerazzurri imporsi per 8-2. Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Dia, Candreva; Simy. All. Inzaghi.