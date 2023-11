Una gara che l’Atletico Madrid non può permettersi di sbagliare per evitare di complicarsi ulteriormente la vita in un girone che lo vede ancora favorito per il primo posto. Il Celtic lontano dal proprio pubblico è meno temibile e la vittoria dei Colchoneros stavolta non sembra essere in discussione. Il match sarà visibile su Sky Sport.

Atletico Madrid-Celtic, le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Turnbull, McGregor, O’Riley; Luis Palma, Furuhashi, Maeda.