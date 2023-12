Atletico-Madrid-Lazio, gara dove i biancocelesti si giocheranno il primo posto ma non solo visto che la squadra di Sarri vuole giocare alla pari contro una big. E allora ecco che sarà il turno di Kamada e Castellanos, pronti a far cambiare idea all’allenatore biancoceleste in campionato visto che i due non stanno trovando tanto spazio al contrario di Guendouzi e Immobile.

Le probabili formazioni:

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Molina; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.