Attenta Juve, il Liverpool ti soffia Kessiè | I dettagli

Franck Kessie è il primo grande obiettivo della Juventus a centrocampo. Persi Milinkovic-Savic e Samardzic(vicinissimo all’Inter), il ds Giuntoli ha messo nel mirino il calciatore ivoriano ex Milan e ora al Barcellona e avrebbe proposto al club catalano un’operazione in prestito con diritto di riscatto, cosa però ancora non gradita agli spagnoli.

Calciomercato Juventus, futuro da dentro o fuori per Kessiè

Non c’è solo il club bianconero sul centrocampista però perchè dopo lo sfogo di Klopp(che aspetta acquisti), il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul calciatore e sarebbe pronta a offrire 15 milioni di euro a titolo definitivo, cosa che potrebbe far vacillare il club di Laporta, che non naviga in buone acque dal punto di vista economico. Questo è quanto riportato da Sportmediaset.