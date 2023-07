Calciomercato Juventus, Giuntoli insiste per Kessie | Intesa vicina

L'ivoriano ex Milan è pronto al rientro in Italia

La Juventus non molla la pista che porta a Franck Kessie. Il calciatore ivoriano è il primo obiettivo per la lista di Giuntoli, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport vuole accontentare Allegri con un grande centrocampista, che porta proprio al nome dell’ex Milan. Barcellona e Juventus non hanno ancora trovato l’intesa, visto che il club blaugrana vuole 15 milioni di euro per arrivare al calciatore ivoriano.

Calciomercato Juventus, Allegri aspetta Kessie

Nei prossimi giorni i bianconeri proveranno a chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al fine di determinate condizioni. Il calciatore ha voglia di tornare in Italia e sarebbe proprio quell’investimento utile che da tempo manca alla formazione bianconera.