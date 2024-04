Attento Milan, su Zirkzee c’è il forte interesse dell’Arsenal

L’estate che ci attende sarà sicuramente scaldata da uno dei giocatori rivelazione di questa stagione di Serie A: Joshua Zirkzee. Il Milan lo sta tenendo sott’occhio da mesi, resta il nome più plausibile per il dopo Giroud, ma i rossoneri devono guardarsi le spalle: anche l’Arsenal lo ha messo nel mirino. Come racconta la Gazzetta dello Sport, nella serata di sabato, al Dall’Ara per seguire la sfida contro il Monza, era presente un osservatore dei Gunners per seguire dal vivo la prestazione dell’attaccante olandese.

Zirkzee, estate bollente: tra Milano e Londra

“Vorremmo tenere tutti in rossoblù, che è il loro colore“, ha detto nelle scorse ore l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci. L’ex attaccante del Bayern Monaco però sarà il pezzo pregiato del mercato estivo, con tantissime squadre che si sono già mosse in questo senso: come detto, il Milan è da mesi sulle sue tracce, mentre nelle ultime settimane anche la Juventus si è messa in fila per lui. Il Bologna da parte sua, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, proverà a tenerlo ma di fronte ad una proposta da 60 milioni difficilmente potrà dire no. Il Milan quindi deve accelerare le operazioni, per non vedere sfumato l’obiettivo numero uno per questa estate.

Sullo sfondo come noto c’è sempre il Bayern Monaco: per il momento i bavaresi non hanno dato indicazioni verso una possibile recompra, fissata a 40 milioni di euro. Altrimenti i tedeschi si ‘accontenterebbero’ di una percentuale del 40% sulla futura rivendita da parte del Bologna, da cui sottrarre gli 8 milioni pagati dai rossoblu per lui. Quindi in caso arrivassero 50 milioni, 16,8 andrebbero ai bavaresi e il resto rimarrebbe agli emiliani: dalla cifra offerta si sottraggono gli 8, rimangono 42, da cui bisogna sottrarre il 40%.