Sfida fondamentale per Barcellona e Porto in ottica qualificazione. Blaugrana in campo con il 4-3-3. Assente ter Stegen, tra i pali spazio a Iñaki Peña. Difesa affidata a Araujo e Koundé centrali, sostenuti da Cancelo e Balde. In mezzo al campo Pedri con De Jong e Gündogan. In avanti, ai lati della punta, il solito Robert Lewandowski, spazio a Raphinha e Joao Félix.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Koundé, Balde; Pedri, de Jong, Gündogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix. All. Xavi.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Fabio Cardoso, Sanusi; Galeano, Varela, Eustaquio, Pepé; Evanilson, Taremi. All. Conceição.