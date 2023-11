Penultima giornata della fase a gironi e ancora tutto aperto nel Gruppo H. Il Barcellona, dopo essersi complicato la vita con la sconfitta contro gli ucraina dello Shakhtar Donets, ospita il Porto, secondo, a pari punti. Entrambe costrette a vincere, sia per il primato che per la qualificazione. La gara d’andata, disputata il 4 ottobre, è terminata 0-1 per i blaugrana, grazie alla rete di Ferrán Torres. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (256); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Ronald Araujo, Koundé, Íñigo Martínez, Cancelo; Gündogan, Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix. All. Xavi.

PORTO (4-4-2): Costa; Wendell, Pepe, Cardoso, Mario; Pepé, Eustaquio, Grujic, Conceição; Martinez, Taremi. All. Conceição.