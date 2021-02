Prosegue la scia di rinnovi contrattuali del Benetton Rugby che annuncia il prolungamento del contratto per Toa Halafihi e Ratuva Tavuyara fino al 30 giugno 2024. Contratti triennali per due giocatori fondamentali per la formazione trevigiana.



TOA HALAFIHI – La carriera

Nato in Nuova Zelanda, il 27 novembre 1993, Halafihi pesa 107 kg ed è alto 191 cm. Inizia il suo percorso nel rugby con la Gisborne Boys (scuola media e superiore della sua città natale). Dopo il diploma, Toa Halafihi milita per una stagione nel campionato nazionale neozelandese con il Poverty Bay nel 2012, per spostarsi poi a Taranaki (con il quale ha collezionato 38 presenze e 12 mete) e giocare con Spotswood United. Potente ball carrier, in grado di rompere i placcaggi e mantenere il possesso in situazioni difficili.

Su di lui l’atenzione anche degli Hurricanes con cui esordisce in Super Rugby, nela seconda metà della stagione 2017/2018 passa al Lione. Nel dicembre 2018 arriva a Treviso dove diventa un punto fermo della squadra.

Le dichiarazioni di Toa Halafihi: “Sono molto felice di firmare con il Benetton Rugby, abbiamo quello che serve per aprire un nuovo ciclo e lasciare il nostro segno nel mondo del rugby. Inoltre amo questa città e le persone che ci vivono, ha dato tanto a me e alla mia famiglia e spero che questo di percepisca anche dalle mie performance”.



Iliesa Ratuva Tavuyara – La carriera

Originario delle isole Fiji, dove è nato il 27 giugno 1990 a Sigatoka, Iliesa Ratuva Tavuyara pesa 100kg ed è alto 186 cm. Gioca nel ruolo di ala ma è in grado di ricoprire anche il ruolo di centro, ha un’importante prestanza fisica, forte esplosività e velocità. Cresce nella Ratu Kadavuleva School e poi passa agli Hamilton Old Boys, nel 2016 veste la maglia dei Waikato. Nell’aprile 2017 si trasferisce in Francia al Bordeaux, per poi tornare in Nuova Zelanda e concludere la stagione con Waikato. Arriva al Benetton Rugby nella stagione 2018/2019 e ora arriva il rinnovo per altre tre stagioni.



“Ringrazio il club per avermi dato la possibilità di proseguire la mia esperienza in biancoverde. Fare parte del Benetton Rugby è per me un grande onore, non vedo l’ora di tornare in campo e ricambiare il grande affetto ed il supporto mostratomi in questi anni” queste le dichiarazioni di Ratuva Tavuyara.

Le parole del direttore sportivo del Benetton Rugby, Antonio Pavanello



Antonio Pavanello, direttore sportivo dei Leoni, commenta così i rinnovi di Halafihi e Ratuva Tavuyara: “I prolungamenti di Halafihi e Tavuyara ci consentono senza dubbio di rafforzare il valore della nostra rosa. Parliamo di atleti con caratteristiche uniche nel loro genere che ci consentono di avere valide alternative nel nostro gioco. Non era facile riuscire a chiudere positivamente entrambe le trattative, avercela fatta ci inorgoglisce perché sta a significare anche una grande dimostrazione di stima e fiducia nel progetto del club da parte dei due giocatori”.