Federico Bernardeschi ex giocatore di Fiorentina e Juventus attualmente in forza al Toronto che si è laureato campione d’Europa con la nazionale italiana nel 2021, ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva confessando di sognare un ritorno alla Juventus.

Juventus, le parole di Federico Bernardeschi

“Ad oggi sto bene, mi sto allenando e mi sto godendo le vacanze. Se mi dovesse arrivare una chiamata della Juventus non nego che è nel mio cuore, un pezzo del mio cuore che è rimasto qui quindi vedremo, sarei contento ma vedremo“. Queste le parole del giocatore che è al momento in Italia per le vacanze e ha un contratto fino al 31 dicembre 2026 coi canadesi del Toronto.