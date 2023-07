Biasin ammette: “L’Inter non vuole spendere per Morata. Su Lukaku..”

Intervenuto su Tv Play, Fabrizio Biasin, noto esperto di mercato, è tornato a parlare del possibile arrivo di Alvaro Morata all’Inter: “Con Morata ha un accordo col giocatore sull’ingaggio ma c’è un problema con l’Atletico Madrid che vuole 20 milioni. Una cifra che l’Inter non vuole spendere, faceva un sacrificio economico solo per Lukaku se non si abbassa la richiesta andrà su altre piste”.