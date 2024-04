Cagliari-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

In una giornata che vede protagonista il derby di Roma, L'Atalanta va in terra sarda per sfruttare la possibile occasione di prendersi il quinto posto

L’Atalanta si trova al sesto posto in classifica, esattamente in mezzo a Roma e Lazio. I bergamaschi non pareggiano una sfida di Serie A contro il Cagliari dal 20 gennaio 2013, quando terminò 1-1. Da quel momento sono arrivate 7 vittorie per il club sardo e 10 vittorie per i nerazzurri. Il match sarà visibile su DAZN domenica 7 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Pavoletti. All. Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini