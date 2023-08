Calciomercato: addio Maximiano| Già individuati i sostituti

Maximiano all’Almeria ormai è cosa certa, Lotito si muove per trovare il sostituto. Nelle scorse settimane si era parlato di un accordo fra Lazio e Audero, mai stato, poiché il calciatore ha preferito andare all’Inter.

Quattro nomi per una porta

Ben quattro sarebbero le alternative individuate in casa Lazio per colmare la partenza di Maximiano. I giocatori in pole sarebbero un ritorno, quello di Samir Handanovič, già avuto in forza nella primavera nel lontano 2006, Montipò del Verona, il cui valore si aggira sui 5 milioni di Euro e i due danesi Ronnow e Christensen. Il primo dei due danesi prima citati è un portiere esperto (31 anni), mentre il secondo decisamente più giovani, classe ’99, entrambi i portieri sono dotati di buone doti tecniche, anche con la palla fra i piedi.