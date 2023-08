Calciomercato Lazio, l’Almeria pronta ad acquistare il portiere: i dettagli

La Lazio chiude la trattativa per la cessione di Maximiano all’Almeria. Manca solo l’ultimo ok di Lotito per renderla ufficiale, ma il portiere ha già salutato la squadra. Così Sarri cede un altro esubero che non rientrava più nei piani biancocelesti. Ora caccia al sostituto e non è detto che possa essere Audero, in uscita dalla Sampdoria.

Calciomercato Lazio, i nomi per la porta

Audero, a quanto pare, rimane il primo nella lista del tecnico toscano. La Lazio dovrà valutare bene tutti i nomi che ci sono sul mercato per fare in modo di cogliere l’occasione giusta. Carnesecchi è un altro nome caldo che Sarri potrebbe decidere di ingaggiarlo spingendo Lotito ad avviare i contatti con l’Atalanta.