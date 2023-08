Lazio, suggestione Jorginho | Ma occhio alle sirene dalla Turchia

Possibile ritorno in Italia per l'ex centrocampista del Napoli

Il nome di Jorginho continua a suonare nella testa di Maurizio Sarri. Tanti gli obiettivi sfumati nelle ultime settimane dai biancocelesti come Sow, passato al Siviglia ma anche Torreira e Zielinski. Il presidente Lotito continua a spingere per Ricci, centrocampista del Torino e prescelto dal tecnico toscano(Cairo continua a chiedere 30 milioni di euro), anche se chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma per l’italo-brasiliano ex Napoli, nonostante l’alto ingaggio.

Calciomercato Lazio, il Fenerbahce punta Jorginho

E proprio Jorginho potrebbe essere il ritorno di fiamma in casa biancoceleste, visto che l’Arsenal ha da tempo messo sul mercato il calciatore, che però secondo quanto riportato da TRT Spor, piace anche al Fenerbahce, che dopo Dzeko vorrebbe anche l’ex Chelsea.