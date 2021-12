Calciomercato Atalanta, Carnevali va all-in per l’attaccante: 20 milioni

Pronto il primo acquisto per il Gasp

Dopo le partite con Roma e Genoa, Gasperini ha capito che la squadra ha bisogno di nuova linfa per tornare alla vittoria. Viste le ultime defezioni che portano ai nomi Mahle, Toloi ma soprattutto Gosens e Zapata, l’allenatore ha chiesto nuovi rinforzi al ds Sartori per provare a confermare il quarto posto allontanando Roma, Lazio e Juventus.

Il presidente Percassi è così pronto a regalare il primo acquisto al tecnico ex Genoa. Si tratta di Jeremie Boga, esterno che non trova spazio del Sassuolo e che è pronto a prendere il posto di Miranchuk, sempre più lontano da Bergamo. Il ds Sartori ha pronti 20 milioni più due di bonus per allontanare Napoli e Inter che sono da giugno sul calciatore.