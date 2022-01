Calciomercato Atalanta, sirene inglese per il top player

Robin Gosens non gioca dallo scorso 29 settembre, giorno della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Un problema che ancora oggi lo tiene fermo ma, nonostante sia fermo non mancano le offerte per l’esterno. Il Newcastle sembra fare sul serio, lo vuole fortemente e punta a prenderlo a prescindere nonostante sia ancora infortunato. Il club della Premier, nei prossimi giorni presenterà un’offerta ufficiale. Con l’esterno tedesco l’accordo è già stato trovato: contratto di tre anni e mezzo a 3 milioni e mezzo netti

In questa stagione, abbiamo visto pochi strappi e gli inserimenti di Gosens.. L’esterno tedesco è fermo da fine settembre. In campionato, questa stagione ha è sceso in campo appena sei partita con un solo gol segnato.