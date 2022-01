Calciomercato Bologna, scambio in serie A | La proposta di Bigon

Mihajlovic ha ribadito che per provare a lottare per la Conference League oltre che ad una salvezza tranquilla, la sua squadra ha bisogno di rinforzi. Il tecnico serbo ha chiesto da diversi mesi un vice Arnautovic, un esterno a destra e un’alternativa sulla trequarti, ruoli che Mihajlovic considera priorità e successivamente verranno ceduti calciatori come Skov Olsen e Orsolini, che l’allenatore considera già sul mercato.

Visti i pochi soldi a disposizione(per tutti i club), i club di serie A starebbero già lavorando a prestiti e scambi di mercato. Bologna e Sampdoria starebbero lavorando ad uno scambio che porterebbe Verre nella squadra di Mihajlovic con Vignato direzione Genova. I due calciatori avrebbe così chance maggiore di giocare con il Bologna che andrebbe appunto a coprire un ruolo in attesa che il ds Bigon lavori agli altri due.