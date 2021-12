Calciomercato Fiorentina, cessione a un passo: fissato il prezzo

Per tornare ad essere la regina del mercato la Fiorentina ha bisogno di fare grandi investimenti ma soprattutto di cedere.

Il ds Pradè dovrà intanto risolvere le vicende legate a Dragowski e Vlahovic, che potrebbero finire sul mercato già a gennaio, ma c’è anche un altro giocatore in casa viola che è vicino alla cessione viste le vicissitudini con Italiano.

La Fiorentina vuole 17 milioni per Amrabat

E’ questo il prezzo fissato dai viola per cedere il centrocampista ex viola. Il giocatore non ha mai trovato minuti negli schemi di Italiano e per questo a gennaio potrebbe finire sul mercato.

Sul calciatore viola ci sono Napoli e Torino con cui ritroverebbe Juric, tecnico che ha allenato il centrocampista ai tempi di Verona. Il calciatore sarebbe però anche una preziosa alternativa a Anguissa nel Napoli con Spalletti che lo vorrebbe per il suo famoso 4-2-3-1.