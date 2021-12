Calciomercato Genoa, rivoluzione in attacco: le richieste di Sheva

Continuano le manovre per il nuovo Genoa di Shevchenko. Il tecnico rossoblù, che sta lavorando per portare una salvezza che a oggi sarebbe un miracolo, vuole diversi acquisti a partire già da gennaio.

Il tecnico ucraino per tentare di risalire in classifica un paio di nuovi calciatori, considerato che poi potrebbero uscire Sirigu, Biraschi e Caicedo.

Genoa, ecco chi arriva in attacco

Vista la partenza sempre più probabile di Caicedo, che potrebbe finire alla Fiorentina o all’Inter, in casa Genoa piacciono diversi profili per l’attacco.

Si tratta di Miranchuk, giocatore ucraino che non trova spazio nell’Atalanta, Younesdel Napoli e ora in prestito all’Eintraicht di Francoforte e Castillejo, che è in uscita dal Milan.