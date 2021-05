Ivan Perisic ed Ashley Young non rimarranno in nerazzurro. Marotta e Ausilio pensano già ai nomi dei possibili sostituti

Calciomercato Inter

L’Inter darà anche qualche addio a fine stagione. La società nerazzurra dovrà fare spazio a nuove figure nell’organico, e qualche giocatore che non rientra nei progetti di mister Conte saluterà tutti. Già previsto l’addio a Perisic e Young. Quest’ultimo ha anche il contratto il scadenza il 30 giugno 2021, mentre il croato ha un contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio da 5 milioni netti a stagione che pesa enormemente sul bilancio.

Calciomercato Inter, idea Emerson Palmieri e Dimarco

L’Inter dovrà rinforzare la fascia sinistra dopo che i giocatori che l’hanno occupata negli ultimi anni, da Asamoah a Biraghi fino a Dalbert, non hanno rispettato le aspettative. La dirigenza nerazzurra, anche in collaborazione con le idee di Antonio Conte, ha puntato l’obiettivo su Federico Dimarco, attualmente dell’Hellas Verona, che ha dimostrato il meglio grazie a Juric.

Dall’estero ci sono due nomi che fanno gola ai nerazzurri: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi in uscita dal Chelsea, ai tempi arrivati ai Blues per volere di Antonio Conte. L’interesse dell’Inter si è spostato anche verso Filip Kostic, giocatore dell’Eintracht, con all’attivo 26 gol e 46 assist in tre stagioni a Francoforte. Una forza della natura su cui però servirebbe un sacrificio importante, ingaggio alto per portarlo a Milano.