Calciomercato Inter, Barzaghi lancia la bomba a sorpresa: i dettagli

Il noto giornalista di Sportmediaset, Marco Barzaghi, ha sorpresa sul suo canale Youtube, ha reso noto il possibile nome del prossimo acquisto nerazzurro. Si tratta di Bruno Mendes, difensore del Corinthians. Ecco le sue dichiarazioni.

Calciomercato Inter, le parole di Barzaghi

“Non solo Tiago Djalò come colpo a zero. C’è un nome nuovo e si tratta di Bruno Mendes, attualmente al Corinthians. E’ classe 1999, 24 anni, uruguaiano, schierato da Bielsa nell’amichevole contro Cuba. Può svincolarsi addirittura il 31 dicembre. Ha il contratto in scadenza e non rinnoverà, piace a Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Inter. E’ un profilo che piace, veloce, può fare sia il centrale che il braccetto e anche l’esterno destro. Pista da seguire“.