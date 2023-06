Calciomercato Inter, Brozovic lascia Milano: in arrivo la fumata bianca

Brozovic sta per lasciare l’Inter. Secondo alcuni esperti di mercato, l’Al-Nassr è stato a Milano per discutere i dettagli del centrocampista croato al club saudita. Si tratterebbe di uno dei tanti colpi messi a segno dal campionato arabo in questa sessione di mercato. Salta così definitivamente la destinazione Barcellona per Brozovic con il club blaugrana che ha dovuto arrendersi di fronte a tali cifre.

Brozovic-Al-Nassr: i dettagli dell’affare

L’Al-Nassr verserà 23 milioni di euro nelle casse dell’Inter mentre Brozovic guadagnerà 20 milioni di euro a stagione. La trattativa potrebbe concludersi in settimana con i nerazzurri che vireranno direttamente su Davide Frattesi del Sassuolo. Si prospetta un finale di settimana bollente.