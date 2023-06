Calciomercato Inter, Brozovic rifiuta l’offerta dell’Al-Nassr

Si è conclusa la trattativa tra Inter e Al-Nassr per il cartellino di Marcelo Brozovic. E non è finita nel migliore dei modi. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il centrocampista croato avrebbe rifiutato la destinazione araba. Infatti, tra Inter e Al-Nassr era tutto fatto con i nerazzurri che stavano per incassare la cifra ma mancava solo la decisione del giocatore. Decisione che non è stata positiva per il suo trasferimento in Arabia.

Brozovic aspetta il Barcellona

Il croato sta aspettando offerte da campionati più prestigiosi e da tempo c’è l’interesse del Barcellona che, però, non ha mai affondato il colpo. La cosa certa è che il club nerazzurro vuole cedere il centrocampista entro la fine di questa sessione di mercato.