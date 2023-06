Inter, Morales nel giorno del Thuram Day: “E’ un ottimo contropiedista”

Massimo, ex vice di Trapattoni al Bayern Monaco racconta un aneddoto cruciale per il passaggio diall’ Inter. “Un anno fa Piero Ausilio mi chiese un parere sul ragazzo. Parlammo delle situazioni tecniche, si capiva che il dirigente nerazzurro apprezzasse molto le qualità di Thuram, il trasferimento ha basi lontane”.

Conto alla rovescia per l’arrivo di Marcus Thuram all’Inter. Come raccolto da TMW, il nuovo attaccante nerazzurro arriverà a Milano stamattina per poi sostenere le visite mediche di rito nel pomeriggio prima di mettere nero su bianco il nuovo contratto quinquennale da 6 milioni netti a stagione.