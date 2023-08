Calciomercato Inter, Carlos Augusto si prende la fascia | Pronte visite e firma

Calciomercato Inter, terminate le visite mediche per Augusto

Settimana di arrivi e partenze, quella appena iniziata, in questa sessione estiva di calciomercato. All’ombra della Madonnina c’è fervore per l’arrivo dell’ultimo colpo di mercato dell’Inter.

Leggi Anche: De Vrij sicuro: “Tutti gli acquisti sono da Inter. Daremo tutto per questa maglia.”

Calciomercato Inter, l’arrivo di Carlos Augusto

Completato il primo step-pre firma contratto per Carlos Augusto. Infatti l’ormai ex Monza, stamattina ha completato le visite mediche e nel pomeriggio è atteso nella sede dell’Inter per firmare il contratto.