De Vrij sicuro: “Tutti gli acquisti sono da Inter. Daremo tutto per questa maglia”

Intervistato da Inter TV, Stefan de Vrij ha voluto mettere subito le cose in chiaro in vista della prossima stagione, e dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro l’Egnatia.

De Vrij: “Dobbiamo dimostrare di essere pronti”

Queste le parole del difensore ex Lazio: “È stata una prova abbastanza buona. Nel primo tempo ci è mancato il gol, ma abbiamo creato tantissime occasioni. Queste gare ci fanno capire dove migliorare. Dobbiamo dimostrare che siamo pronti fin da subito e che abbiamo imparato dagli errori dello scorso anno.